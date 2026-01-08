مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع قانون يخص فنزويلا

مرر ، الخميس، يخص العمليات العسكرية ضد فنزويلا.



ومرر يمنع من مواصلة العمليات العسكرية ضد فنزويلا دون موافقة .

وكان الرئيس الأمريكي ، أعلن بداية شهر كانون الثاني الحالي، شن ضربات على فنزويلا، معلنا "اعتقال وترحيل" الرئيس وزوجته سيليا فلوريس خارج البلاد، وقد نُقل الزوجان إلى واحتُجزا في سجن بروكلين بجنوب .



ومثل مادورو وزوجته أمام للمنطقة الجنوبية لولاية نيويورك في 5 كانون الثاني الحالي، حيث وُجهت إليهما تهم بالضلوع في تجارة ، وفقا للسلطات الأمريكية، وقد أعلن كل منهما عدم اعترافه بالذنب في التهم الموجهة إليهما.