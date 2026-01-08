الرئیس الإیراني: لا بد من ضبط النفس والاستماع إلى مطالب الشعب

وقال بزشكيان في تصريح صحفي، إنه "لا بد من ضبط النفس مع المحتجين والامتناع عن أي سلوك عنيف ضدهم".وتابع، أنه "يجب الاستماع إلى مطالب الشعب".يذكر أن تشهد احتجاجات واسعة خلال الأيام القليلة السابقة بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، فيما شهدت بعض المحافظات اعمال شغب وتخريب، فضلاً عن اشتباكات بين المحتجين والقوات الأمنية وقتل وأصيب عدد من المحتجين، بحسب وسائل اعلام إيرانية.