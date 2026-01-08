كوبا تعلن الحداد لمدة يومين بعد مقتل 32 ضابطا خلال اعتقال مادورو

وقالت الحكومة، أنه "نعلن الحداد العام لمدة يومين بعد مقتل 32 ضابطا عسكرياً خلال اعتقال الرئيس الفنزويلي ".والسبت الماضي أعلنت الحكومة الكوبية مقتل 32 من مواطنيها خلال الهجوم الأميركي على فنزويلا، واعتقلت فيه الأميركية الرئيس وزوجته ونقلتهما إلى .وأوضحت الحكومة الكوبية في بيان أن "العسكريين القتلى، وجميعهم أعضاء في القوات المسلحة الثورية أو الكوبية، كانوا يقومون بمهمات في فنزويلا"، بناء على طلب من السلطات الفنزويلية. وأشار البيان إلى أن الـ32 قضوا في قتال مباشر مع المهاجمين أو نتيجة قصف.وقال البيان "وفاء لمسؤولياتهم المتعلقة بالأمن والدفاع، أدى مواطنونا واجبهم بكرامة وبطولة وسقطوا بعد مقاومة شرسة في قتال مباشر ضد المهاجمين أو نتيجة القصف على المنشآت".وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تتمتّع كوبا وفنزويلا بعلاقات وثيقة منذ أواخر التسعينيات ووصول إلى السلطة (1999-2013).وكان الرئيس الأميركي قال في وقت سابق أمس إن عددا كبيرا من الكوبيين قتلوا خلال العملية التي نفذها الجيش الأميركي في العاصمة الفنزويلية .وتتمتع كوبا وفنزويلا بعلاقات وثيقة منذ أواخر تسعينيات الماضي، وفي العام 2002، دفعت محاولة انقلاب ضد الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز كوبا إلى التدخل في الشؤون العسكرية للبلاد لترسيخ سلطته.وفنزويلا هي المورد الرئيس للنفط لكوبا، في حين أرسلت قوات عسكرية وشرطية إلى فنزويلا في السنوات الماضية، فضلا عن إرسال كوادر طبية.