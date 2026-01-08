البحرية الإسرائيلية تطلق النار على سفينة مصرية

وقالت القناة العبرية إن سفينة حربية مصرية دخلت المياه الإقليمية لغزة وهي منطقة محظورة الملاحة، فأطلقت سفن حربية تابعة للبحرية الإسرائيلية النار عليها.وأضافت أن السفينة المصرية عادت أدراجها إلى المياه الإقليمية المصرية.ووفق المصدر ذاته، غادرت السفينة المصرية شبه ودخلت التي يفرض عليها الأسطول الإسرائيلي حصارا بحريا.وعندما تم رصد السفينة، أُرسلت سُفن حربية من قاعدة أشدود البحرية وطالبت السفينة المصرية بالعودة إلى ، وبينما كانت تواصل سيرها نحو ، أطلقت السفن الحربية طلقات تحذيرية عليها، وعندها فقط استدارت السفينة المصرية وعادت أدراجها.وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن سفينة مصرية دخلت المياه الإقليمية الإسرائيلية لفترة وجيزة، وتصرفت القوات الإسرائيلية وفقا للإجراءات المتبعة، وطلبت من السفينة التوقف، ولعدم استجابتها تم اتخاذ إجراءات صدّها وغيرت السفينة اتجاهها نحو المياه المصرية.