الداخلية السورية تعلن بدء انتشار قوى الأمن في حلب

وقالت الداخلية السورية، "بدء انتشار قوى الأمن الداخلي في حي الأشرفية بمدينة حلب".

وأضافت " الأمن الداخلي شرعت في مهامها لحماية المدنيين ومنع أي خروق أو فوضى بحي الأشرفية بحلب".

وتشهد مناطق من حلب، منذ الثلاثاء، اشتباكات بين الجيش السوري وقوات الديمقراطية (قسد)، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.