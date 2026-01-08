ترامب يهدد بتوجيه ضربة قوية لإيران إذا قمعت المظاهرات

هدد الرئيس الأمريكي ، الخميس، بتوجيه ضربة قوية لإيران إذا حاولت قمع المظاهرات.

وقال ، "سنوجه ضربة قوية جدا لإيران وسنجعلها تدفع ثمنا باهظا إذا حاولت قمع المظاهرات المناهضة للحكومة".

وأضاف ترامب في تصريحات صحافية، "لست بحاجة إلى القانون الدولي ولا أسعى لإيذاء أحد"، مردفا "سلطتي كقائد أعلى للقوات المسلحة لا تحدها سوى أخلاقي الشخصية".

وتشهد احتجاجات واسعة خلال الأيام القليلة السابقة بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، فيما شهدت بعض المحافظات اعمال شغب وتخريب، فضلاً عن اشتباكات بين المحتجين والقوات الأمنية وقتل وأصيب عدد من المحتجين، بحسب وسائل اعلام إيرانية.



وأكد الرئيس الإيراني ، اليوم الخميس، على ضرورة ضبط النفس والاستماع إلى مطالب الشعب.