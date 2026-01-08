حديث أمريكي يخص زيادة إنتاج نفط فنزويلا

وأضاف رايت بحسب نيوز : "يبلغ حجم إنتاج النفط في فنزويلا اليوم حوالي 800 ألف برميل يوميا. وأعتقد، كما ذكرت سابقا، أنه قد يرتفع بنسبة 50% خلال عام، ليصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا".

وأشار الوزير أيضا إلى أن إنتاج النفط في فنزويلا بلغ ذروته منذ عقود عديدة، وأن الأمر سيستغرق سنوات للوصول إلى ذلك المستوى.



وفي الثالث من يناير، شنت هجوما واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن اعتقال الرئيس وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى ، وأعلن الرئيس الأمريكي أن وفلوريس سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب " وتشكيل تهديد للولايات المتحدة، من جانبه أنكر مادورو وكذلك زوجته التهم الموجهة إليهما خلال جلسة استماع في .