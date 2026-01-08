لبنان.. تحديد موعد بدء إعادة الإعمار في الجنوب

وقال سلام في تصريحات صحافية، "سنبدأ إعادة الإعمار في الجنوب خلال أسبوعين، وملتزمون بالخطة التي وضعها الجيش لحصر السلاح جنوب الليطاني واحتوائه في المناطق الأخرى".

وأضاف "نعمل على عقد مؤتمر من أجل تأمين الدعم للجيش لتنفيذ خطة حصر السلاح واحتوائه".

ولفت رئيس الحكومة الى أن "حصر السلاح ليس موجها ضد أحد"، مضيفا "قرار الحرب والسلم بيد الحكومة وحدها ومن يحمي هو الجيش والدولة".