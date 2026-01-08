إيران.. الاحتجاجات تتحول إلى أعمال عنف وحرائق في طهران

واستخدمت قوات الأمن في الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق محتجين في أنحاء عدة من البلاد.وبدأت الاحتجاجات في 28 بإضراب نفذه تجار في ، على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية في البلاد، في ظل عقوبات أميركية ودولية.وتعد هذه الاحتجاجات الأوسع في إيران منذ تظاهرات عامي 2022 و2023، التي أعقبت وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها عند شرطة الأخلاق على خلفية انتهاك قواعد الملابس الصارمة المفروضة على النساء.ويسعى المسؤولون الإيرانيون في مواقفهم إلى التمييز بين المتظاهرين على خلفية معيشية، و"مثيري الشغب" الذين تعهدوا التعامل معهم بحزم.ورأت أن "الاحجاجات المستمرة منذ أكثر من 10 أيام قوبلت باستخدام غير مشروع للقوة"، مضيفة أن "قوات الأمن الإيرانية أصابت وقتلت على السواء أشخاصا مشاركين أو غير مشاركين في التظاهرات".