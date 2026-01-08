الشرع يؤكد لأردوغان: الأولوية حماية المدنيين وتأمين حلب

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن الأولوية الراهنة هي حماية المدنيين وتأمين محيط مدينة حلب.

وقالت الرئاسة السورية، إن "الرئيس الشرع يبحث هاتفيا مع نظيره التركي مستجدات الساحة السورية وسبل تعزيز الاستقرار".

وأضافت أن "الشرع أكد لأردوغان على الثوابت الوطنية السورية وفي مقدمتها بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وشدد على أن الأولوية الراهنة هي حماية المدنيين وتأمين محيط مدينة حلب".

ولفتت الرئاسة السورية الى أن "الشرع شدد على إنهاء المظاهر المسلحة غير القانونية التي تعيق مسار إعادة الإعمار"، مضيفة أن "أردوغان أكد دعم بلاده لجهود تعزيز الاستقرار وللتنسيق في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة".

وتشهد مناطق من حلب، منذ الثلاثاء، اشتباكات بين الجيش السوري وقوات الديمقراطية (قسد)، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.