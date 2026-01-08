ترامب يحسم جدل منح مادورو عفوا رئاسيا

وكتبت الصحيفة: "كما ألمح إلى عدم نيته عن شخصيات بارزة أخرى عندما ذكر له أحد مراسلي صحيفة أسماء بعض السجناء البارزين، ومن بينهم ، الرئيس الفنزويلي الذي اختطفه ونقله إلى حيث وجهت له تهمة الإرهاب المرتبط بالمخدرات والتآمر لإدخال الكوكايين".وقال الرئيس الأمريكي أيضا إنه لا ينوي العفو عن مغني الراب شون كومز (ديدي)، الذي أدين بالاتجار بالبشر، والسيناتور السابق عن ولاية ، ومؤسس بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX، سام بانكمان-فريد.وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان ترامب العفو عن ضابط الشرطة ، المدان بقتل جورج فلويد، قال إن الأخير لم يطلب منه ذلك.وفي الثالث من كانون الثاني الحالي، شنت الولايات المتحدة هجوما واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن اعتقال الرئيس نيكولاس وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى .