ترامب: بدأنا بتفريغ النفط من الناقلة "مارينيرا" المحتجزة

وقال في مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس نيوز"، "لقد احتجزنا السفينة، ونقوم بتفريغ النفط الآن".وامتنع ترامب عن الإجابة على سؤال حول ما إذا كان قد أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي بعد احتجاز الناقلة، وقال: "لا أريد التحدث عن ذلك".وردا على تعليق صحفي "فوكس نيوز" مفاده أن قرار احتجاز الناقلة ربما كان صعبا، أجاب ترامب: "لا أعتقد أنه كان قرارا صعبا".وكانت القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية قد أفادت الأربعاء، بأن السلطات الأمريكية احتجزت ناقلة النفط "مارينيرا" بسبب انتهاكها نظام العقوبات الأمريكي.وزعم أن السفينة المحتجزة لا تنتمي الى أي دولة، بينما قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن "مارينيرا كانت تتظاهر بانها روسية للتحايل على العقوبات الأميركية".يذكر أن السفينة مستأجرة لأغراض تجارية خاصة تحت علم دولة غيانا. ويتألف طاقمها من 28 شخصا، بينهم 20 أوكرانيا، و6 جورجيين (بمن فيهم القبطان)، وروسيان اثنان.وطالبت سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي السفينة بالتوجه إلى ميناء أمريكي تحت سيطرتها، نظرا لعدم تلقي السلطات الأمريكية تأكيدا من السلطات الغيانية بمنح غيانا علمها للسفينة، التي كانت آنذاك بالقرب من فنزويلا.وتجاهلت السفينة هذه المطالب، وغيرت مسارها، وأبحرت في . وخلال الرحلة، قام قبطان ناقلة النفط التي كانت ترافقها سفينة الأمريكي بتغيير اسم السفينة، وحصل على تسجيل مؤقت تحت العلم الروسي من كابتن ميناء الروسي. وتجدر الإشارة إلى أن كابتن ميناء سوتشي كان مخولا بإصدار مثل هذا التسجيل المؤقت.وأكدت وزارة في بيان لها أن استيلاء قوات على السفينة الروسية "مارينيرا" في عرض البحر ينتهك اتفاقية لقانون البحار لعام 1982.من جهتها، أعلنت الخارجية الروسية أن تدعو إلى العودة إلى أحكام القانون والتوقف فورا عن أعمالها غير القانونية ضد ناقلة النفط "مارينيرا".