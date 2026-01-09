الصفحة الرئيسية
سوريا تعلن وقف اطلاق النار في حلب وواشنطن ترحب
دوليات
2026-01-09 | 00:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
287 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أعلنت
وزارة الدفاع السورية
، اليوم الجمعة، وقف إطلاق النار في محيط أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زايد بحلب بدءاً من الساعة الثالثة فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.
وأضافت
وزارة الدفاع
في بيانها أنه "سيُسمح للمسلحين المغادرين بحمل سلاحهم الفردي الخفيف فقط، على أن تتولى قوى الأمن بالتنسيق مع الجيش ترتيب آلية خروج المجموعات المسلحة من الأحياء تجاه شمال شرقي
سوريا
".
وأكدت أن "هذه الإجراءات تهدف إلى إنهاء الحالة العسكرية في الأحياء تمهيداً لعودة سلطة القانون والمؤسسات الرسمية، وكذلك تمكين الأهالي الذين اضطروا على مغادرة منازلهم قسراً من العودة إليها ليستأنفوا حياتهم في أجواء من الأمن والاستقرار".
فيما ذكر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا
توماس باراك
في تدوينة على منصة X، وتابعتها
السومرية نيوز
، ان "
الولايات المتحدة
ترحب ترحيباً حاراً بالهدنة المؤقتة التي تم التوصل إليها الليلة الماضية في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب"، مشيرا الى انها "تعرب عن امتنانها العميق لجميع الأطراف، وتامل أن تُسفر نهاية هذا الأسبوع عن هدوءٍ دائم وحوارٍ أعمق".
وذكر ان "هذه الهدنة تدشن العمل الحيوي لتوجيه مسارات سوريا المتنوعة نحو طريقٍ واحد مشترك نحو الأمن والشمول والسلام الدائم"، لافتا الى "اننا نعمل جاهدين على تمديد هذه الهدنة وروح التفاهم لما بعد الموعد النهائي المحدد في الساعة التاسعة من صباح اليوم".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعلن العودة لتطبيق وقف إطلاق النار في غزة
13:33 | 2025-10-19
البيت الأبيض ينتقد نتنياهو لانتهاكه وقف إطلاق النار في غزة
09:26 | 2025-12-15
تايلاند ترفض دعوات وقف إطلاق النار مع كمبوديا
11:54 | 2025-12-13
رئيس وزراء لبنان: محادثات وقف إطلاق النار ليست مفاوضات سلام
12:09 | 2025-12-03
سوريا
حلب
وزارة الدفاع السورية
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
وزارة الدفاع
توماس باراك
سومرية نيوز
السومرية
واشنطن
إيران: استشهاد عدد من عناصر الأمن في أعمال الشغب الليلة الماضية
03:16 | 2026-01-09
الخطوط الجوية التركية تلغي رحلاتها الى طهران
02:37 | 2026-01-09
ترامب: لا أحتاج القانون الدولي في إدارة أمريكا
02:12 | 2026-01-09
ترامب: بدأنا بتفريغ النفط من الناقلة "مارينيرا" المحتجزة
00:19 | 2026-01-09
ترامب يحسم جدل منح مادورو عفوا رئاسيا
17:29 | 2026-01-08
الشرع يؤكد لأردوغان: الأولوية حماية المدنيين وتأمين حلب
16:44 | 2026-01-08
