سوريا تعلن وقف اطلاق النار في حلب وواشنطن ترحب

وأضافت في بيانها أنه "سيُسمح للمسلحين المغادرين بحمل سلاحهم الفردي الخفيف فقط، على أن تتولى قوى الأمن بالتنسيق مع الجيش ترتيب آلية خروج المجموعات المسلحة من الأحياء تجاه شمال شرقي ".وأكدت أن "هذه الإجراءات تهدف إلى إنهاء الحالة العسكرية في الأحياء تمهيداً لعودة سلطة القانون والمؤسسات الرسمية، وكذلك تمكين الأهالي الذين اضطروا على مغادرة منازلهم قسراً من العودة إليها ليستأنفوا حياتهم في أجواء من الأمن والاستقرار".فيما ذكر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا في تدوينة على منصة X، وتابعتها ، ان " ترحب ترحيباً حاراً بالهدنة المؤقتة التي تم التوصل إليها الليلة الماضية في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب"، مشيرا الى انها "تعرب عن امتنانها العميق لجميع الأطراف، وتامل أن تُسفر نهاية هذا الأسبوع عن هدوءٍ دائم وحوارٍ أعمق".وذكر ان "هذه الهدنة تدشن العمل الحيوي لتوجيه مسارات سوريا المتنوعة نحو طريقٍ واحد مشترك نحو الأمن والشمول والسلام الدائم"، لافتا الى "اننا نعمل جاهدين على تمديد هذه الهدنة وروح التفاهم لما بعد الموعد النهائي المحدد في الساعة التاسعة من صباح اليوم".