الخطوط الجوية التركية تلغي رحلاتها الى طهران

ونقلت وسائل إعلامية عن بيان مقتضب للخطوط الجوية التركية قوله انه "تقرر الغاء جميع الرحلات المتوجهة من إسطنبول الى العاصمة الإيرانية ".وتشهد منذ 12 يوما تظاهرات واسعة احتجاجا على الوضع الاقتصادي في البلاد، فيما اتهمت منظمات حقوقية قوات الأمن الإيرانية بإطلاق النار على متظاهرين، مع تسجيل قتلى وجرحى، في وقت أفادت فيه جهة رقابية بحدوث انقطاع للإنترنت في أنحاء الجمهورية الإسلامية.فيما هدد الرئيس الأمريكي ، باتخاذ إجراءات قاسية ضد إذا ما "بدأت سلطاتها بقتل الناس"، محذراً من أن "ستضربهم بقوة شديدة".