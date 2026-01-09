"النمر الأبيض" أمام القضاء.. 200 جريمة استغلال أطفال عبر الإنترنت

وحدد الادعاء العام أكثر من 30 طفلا من دول من بينها وإنجلترا وكندا والولايات المتحدة كضحايا، وقُبلت امرأة فنلندية شابة كمدعية بالحق المدني.وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم الألماني-الإيراني كان يتزعم مجموعة من مجرمي الإنترنت أجبروا أطفالا تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاما على استخدام العنف ضد أنفسهم عبر الإنترنت لأسباب جنسية.ويُتهم (النمر الأبيض) بارتكاب الجرائم خلال الفترة بين يناير 2021 وسبتمبر 2023. ونظرا لأنه كان دون سن الـ21 وقت ارتكاب الجرائم، تُعقد المحاكمة خلف أبواب مغلقة أمام دائرة الأحداث في محكمة .وكان الرجل قد أوقف في منتصف يونيو الماضي في منزل والديه في هامبورغ، ولا يزال رهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.وتقرر تحديد 82 جلسة للمحاكمة حتى كانون الاول المقبل.