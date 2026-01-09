السيد الخامنئي: الشعب الموحد سوف يسقط الأعداء ويد أمريكا ملطخة بدماء الإيرانيين

وقال السيد الخامنئي في كلمة له اليوم في العاصمة ، ان "يد ملطخة بدم آلاف الإيرانيين في حرب الـ12 يوما التي شنتها على ، مشيرا الى ان " هناك مثيرون للشغب يريدون إرضاء الرئيس الأمريكي بتخريب الممتلكات العامة في بلادهم".وتابع، ان " إيران لن تتسامح مع المرتزقة الذين يعملون لصالح الأجانب، داعيا " الرئيس الأمريكي الى التركيز على مشاكل بلاده".وأردف السيد الخامنئي: "هذا الرجل الذي يدعي أنه أب للشعب الإيراني سوف يسقط سقوطاً مريعاً"، مبينا ان " هناك أشخاص عملهم التخريب وجاء ليلة أمس إلى طهران عدد من المخربين وقاموا بالتخريب فقط لإرضاء الرئيس الأميركي".