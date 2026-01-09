المجلس الانتقالي في اليمن يعلن حل جميع تشكيلاته في الداخل والخارج

وقال الأمين في بيان، ان " قرار حل المجلس جاء بعد عدم مشاركة المجلس في قرار العملية العسكرية في حضرموت والمهرة"، لافتا الى انه "اتخذنا هذه الخطوة استجابة لمبادرة لرعاية حوار جنوبي شامل".وتابع، ان " هذه الخطوة جاءت حرصا على مستقبل قضية الجنوب وصونا للسلم والأمن في الجنوب ودول الجوار"، مشيرا الى ان " المجلس أسس لخدمة قضية شعب الجنوب وتمثيل تطلعاته وليس كوسيلة للسلطة أو الإقصاء".وأضاف، ان " استمرار وجود المجلس لم يعد يخدم الهدف الذي أنشئ من أجله في ظل المستجدات الراهنة"، مبينا ان " لم نشارك في قرار العملية في حضرموت والمهرة التي أضرت بالقضية الجنوبية".