ترامب يطلق سراح طاقم ناقلة النفط الروسية المحتجزة

وقالت : "استجابة لندائنا، قرر الرئيس الأمريكي إطلاق سراح مواطنين روسيين اثنين من طاقم ناقلة النفط "مارينيرا"، كانا قد احتجزا سابقا من قبل خلال عملية في ".وأكدت أن الجانب الروسي بدأ العمل بشكل عاجل على القضايا المتعلقة بعودة المواطنين الروسيين المفرج عنهما إلى الوطن.ويذكر أن السفينة مستأجرة لأغراض تجارية. ويتألف طاقمها من 28 شخصا، بينهم 20 أوكرانيا، و6 جورجيين (بمن فيهم القبطان)، وروسيان اثنان.وكانت القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية قد أفادت الأربعاء، بأن السلطات الأمريكية احتجزت ناقلة النفط "مارينيرا" بسبب انتهاكها نظام العقوبات الأمريكي.وزعم أن السفينة المحتجزة "لا تنتمي إلى أي دولة"، بينما قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن "مارينيرا" كانت تتظاهر بأنها روسية للتحايل على العقوبات الأمريكية.وأكدت وزارة في بيان لها أن استيلاء قوات على السفينة الروسية "مارينيرا" في عرض البحر ينتهك اتفاقية لقانون البحار لعام 1982.من جهتها، أعلنت الخارجية الروسية أن تدعو إلى العودة إلى أحكام القانون والتوقف فورا عن أعمالها غير القانونية ضد ناقلة النفط "مارينيرا".