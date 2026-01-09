الآن.. سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف جنوب لبنان والبقاع



أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة الغارات الجوية على عدة مناطق في البقاع والجنوب اللبناني.



واظهرت مشاهد مصورة، استهداف طيران الاحتلال لعدة مناطق في جبل الريحان ومحيط بلدتي رومين وكفرفيلا جنوبي ".



وتابع، ان "الغارات الإسرائيلية استهدفت أيضا على الجبال المحيطة ببلدة بريتال في البقاع شرقي لبنان".