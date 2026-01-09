وزير خارجية لبنان لنظيره الإيراني: هل تقبلون بتنظيم مسلح على أراضيكم؟

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي الجمعة نظيره الإيراني في .وتأتي زيارة عراقجي إلى بيروت بعد إعلان إنجاز نزع سلاح المدعوم من ، من المنطقة الممتدة من الحدود الجنوبية مع حتى ، في إطار خطة رسمية لحصر السلاح بيد الدولة على مراحل.وشدّد رجّي، وفق بيان صادر عن ، على أن "الدفاع عن هو مسؤولية التي عندما تمتلك قرارها الاستراتيجي وتمسك بقرار الحرب والسلم وتحصر السلاح بيدها يمكنها عندئذ أن تطلب المساعدة من الدول بمن فيها إيران".وأضاف أن "قيام الدولة القادرة على الدفاع عن أرضها وشعبها لا يمكن أن يتمّ في ظلّ وجود تنظيم مسلّح خارج عن سلطتها"، متوجها الى عراقجي بسؤال عمّا إذا كانت " تقبل بوجود تنظيم مسلح غير شرعي على أراضيها".ودعا رجّي إيران إلى "البحث مع لبنان في إيجاد مقاربة جديدة بشأن سلاح حزب الله انطلاقا من علاقتها بالحزب كي لا يكون هذا السلاح ذريعة لإضعاف لبنان وأي طائفة فيه".وأدّت إيران دورا رئيسيا بدعم حزب الله بالمال والعتاد. وكان حزب الله يمتلك ترسانة ضخمة تفوق ترسانة الجيش اللبناني. إلا أنه خرج منهكا بعد حرب بينه وبين إسرائيل استمرّت عاما.ووصل عراقجي الخميس إلى لبنان، والتقى رئيس الجمهورية ، ومن المقرّر أن يلتقي مسؤولين آخرين. وزار بعد ظهر الخميس ضريح الأمين العام السابق لحزب الذي قتل في خضم الحرب في ضربة إسرائيلية على مقرّه في الضاحية الجنوبية لبيروت في 2024.وكان وزير الخارجية اللبناني اعتذر في ديسمبر/كانون الأول عن عدم قبوله دعوة لزيارة إيران على اعتبار أن الأجواء المؤاتية للزيارة "غير متوفرة".ويشكّل حزب الله أبرز أركان "محور المقاومة" الذي تقوده طهران ويضمّ فصائل موالية لها.وعلى وقع ضغوط أمريكية وخشية من توسيع إسرائيل لنطاق ضرباتها في لبنان، باشر الجيش اللبناني في سبتمبر/أيلول، بتكليف من الحكومة، تطبيق خطة لنزع سلاح الحزب.ورغم إعلان حزب الله رفضه التخلي عن سلاحه ووصفه قرار الحكومة بـ"الخطيئة"، عمل الجيش خلال الأشهر الماضية على تفكيك منشآت وأنفاق تابعة له ومصادرة السلاح منها في الممتدة على قرابة ثلاثين كيلومترا.لكن إسرائيل التي تواصل شنّ ضربات خصوصا على ، تشكّك في فاعلية الخطوات اللبنانية، وتتهم حزب الله بترميم قدراته العسكرية.