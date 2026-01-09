شركات طيران تلغي رحلاتها من والى إيران

وأعلنت شركة " " عن إلغاء رحلاتها إلى ، مؤكدة أنها على تواصل مباشر مع جميع المسافرين المتأثرين بهذا الإلغاء.وأوضح متحدث باسم الشركة أن إدارة "فلاي دبي" تتابع الوضع عن كثب، وستقوم بتعديل جدول الرحلات بما يتوافق مع التطورات الراهنة.ودعت الشركة عملاءها إلى التواصل مع مركز الاتصال ، أو زيارة متاجرها، أو التواصل مع وكيل السفر المعتمد لديهم للاستفسار عن خيارات إعادة الحجز.وفي سياق متصل، أعلنت الخطوط الجوية التركية عن إلغاء 17 رحلة كانت مقررة يومي الجمعة 9 يناير والسبت 10 يناير إلى كل من وتبريز ومشهد، بسبب التطورات الإقليمية في إيران، مشيرة إلى أن المسافرين المتأثرين يمكنهم التواصل مع الشركة للحصول على خيارات إعادة الحجز والمزيد من التفاصيل حول رحلاتهم.وتشهد إيران احتجاجات منذ أسابيع، تجاه الأوضاع الاقتصادية بما في ذلك ارتفاع الأسعار.وقد أدت هذه الاحتجاجات إلى تصعيد أمني، مع فرض قيود على الحركة وإغلاق بعض الطرق والمطارات، وهو ما أثر على حركة وسفر المواطنين والأجانب على حد سواء.