مصرع مدع عام وعنصرين أمنيين خلال أعمال شغب واسعة في خراسان الإيرانية

ونقلت والتلفزيون الإيرانية (IRIB) عن القاضي براتي زاده قوله: "ليلة أمس أثناء الاضطرابات في مدينة أصفريان، كان للمدينة علي أكبر يتابع الأحداث الجارية في المكان برفقة موظفي إنفاذ القانون وقوى الأمن".وأضاف: "قامت مجموعة من المشاركين في الاضطرابات، معظمهم لم يكونوا من سكان أصفريان ولا من الشمالية، بإشعال النار في المبنى الذي كان يتواجد فيه المدعي العام وموظفو قوى الأمن، مما منع الأطباء من تقديم المساعدة لهم".يأتي هذا الحادث في سياق موجة الاحتجاجات المستمرة في منذ نهاية 2025، والتي اندلعت في البداية احتجاجا على الأزمة الاقتصادية الحادة وانخفاض قيمة العملة الوطنية (الريال الإيراني) وتأثيرها على الأسعار. وسرعان ما تحولت التظاهرات في العديد من المدن إلى مواجهات مع قوات الأمن، وتبنت شعارات ذات طابع سياسي مناهض للنظام الحاكم.ويوم أمس الخميس، شهدت البلاد دعوات لتظاهرات جديدة بعد دعوة من ، نجل الشاه المخلوع، رغم أن وسائل الإعلام الرسمية وصفت تلك التظاهرات بأنها "محدودة". وقد تزامنت الفعاليات مع تقارير عن تعطيل جزئي للإنترنت في البلاد.واتهم الإيراني في تصريحات سابقة وإسرائيل بـ"تنظيم الاضطرابات" في إيران، وهو اتهام "نمطي" ترفعه السلطات الإيرانية خلال فترات الاحتجاج الداخلي.