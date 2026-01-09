الجيش السوري: حي الشيخ مقصود منطقة عسكرية مغلقة

ونقلت السورية (سانا) عن هيئة عمليات الجيش السوري "نوصي المدنيين في حي الشيخ مقصود بالابتعاد عن النوافذ والنزول للطوابق السفلية"، مؤكدة أن "حي الشيخ مقصود مغلقة".واعلنت عن "حظر كامل للتجوال في حي الشيخ مقصود بدءا من الساعة 06:30 مساء".وفي وقت سابق، أعلن مصدر أمني سوري، عن إغلاق طريق - حتى إشعار آخر.ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله إنه "تم إغلاق طريق الرقة -دير حتى إشعار آخر".