طهران تتوعد المشاركين في الاحتجاجات بعقوبة الإعدام

ونقلت والتلفزيون الإيرانية (IRIB) عن صالحي قوله: " للنظام القضائي هو أمن مواطني البلاد. سيكون نهجنا مع الإرهابيين رادعا، والعقوبة لهم ستكون عقوبة شن الحرب على الدولة"، وتشير عبارة "شن الحرب على الدولة" في القانون الإيراني إلى جريمة يعاقب عليها بالإعدام.يأتي هذا التصريح الصارم في خضم موجة احتجاجات مستمرة اندلعت في نهاية 2025، تحولت من الاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية الصعبة إلى مواجهات أمنية ورفع شعارات سياسية مناهضة للنظام.كما أعلن كبير قضاة الشمالية في ، رضا براتي زاده، عن مدعي عام المدينة، علي أكبر ، وعدد من موظفي قوى الأمن، خلال الاضطرابات التي شهدتها المحافظة.ويوم أمس الخميس، شهدت البلاد دعوات لتظاهرات جديدة بعد دعوة من ، نجل الشاه المخلوع، رغم أن وسائل الإعلام الرسمية وصفت تلك التظاهرات بأنها "محدودة". وقد تزامنت الفعاليات مع تقارير عن تعطيل جزئي للإنترنت في البلاد.واتهم الإيراني في تصريحات سابقة وإسرائيل بـ"تنظيم الاضطرابات" في إيران، وهو اتهام متكرر ترفعه السلطات الإيرانية خلال فترات الاحتجاج الداخلي.