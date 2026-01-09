الدفاع السورية: تدمير مستودع ذخيرة ضخم لقسد بحي الشيخ مقصود

وذكرت السورية (سانا) نقلا عن أنه "تم تدمير مستودع ذخيرة ضخم لقسد في حي الشيخ مقصود"، مشيرة إلى "استمرار الانفجارات فيه".واضافت أن "مهل الجيش المتكررة وعدم التعجل في دخول الأحياء بحلب، تأتي حرصا على سلامة المدنيين"، مضيفة أنه "تم رصد مجموعات مسلحة داخل حي الشيخ مقصود تضم عناصر من فلول النظام السابق".واشارت إلى أن "تحرك الجيش يأتي لدعم قوى الأمن الداخلي وبسط الأمن وعودة عمل مؤسسات الدولة".