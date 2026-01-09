الامارات تجمد الابتعاث الى بريطانيا بسبب خطر التطرف

في يونيو الماضي، نشرت الإماراتية قائمة بالجامعات العالمية التي سيتم اعتماد الابتعاث إليها وتصديق المؤهلات الصادرة عنها، ضمن إصلاحات تهدف إلى حصر التمويل في الجامعات الأعلى تصنيفًا عالميًا.وقد شملت القائمة جامعات في دول مثل ، ، ، وفرنسا، لكنها استثنت جامعات المملكة المتحدة، رغم أن تضم عددًا من أفضل المؤسسات الأكاديمية في العالم.ويُعزى استبعاد الجامعات البريطانية إلى مخاوف لدى السلطات الإماراتية بشأن ما تعتبره خطر التطرف الإسلامي في الجامعات البريطانية، وذلك بحسب ما أفاد به ثلاثة أشخاص مطلعين على القضية.