ترامب يجدد تهديده لإيران: سنضربهم بشدة إذا اعتدوا على المتظاهرين

وأضاف في كلمة له: “الناس يستولون على المدن، وأنا أراقب الوضع في عن كثب، وسأتدخل عندما يبدأون بقتل الناس”، مشدداً على أن أي اعتداء على المحتجين سيقابل برد قوي من جانب .وأوضح الرئيس الأميركي أن التدخل المحتمل لا يعني بالضرورة إرسال قوات برية، لكنه أكد أن قادرة على توجيه ضربات “قوية جداً وفي المكان الذي يؤلمهم”، في إشارة إلى خيارات عسكرية أو اقتصادية حاسمة.وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه إيران توتراً داخلياً متصاعداً، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية، ما ينذر بمزيد من التصعيد في العلاقات بين واشنطن وطهران.