احتجاجات متصاعدة في مينيسوتا الامريكية بعد مقتل امرأة برصاص حكومي

وقتلت رينيه غود، وهي أمّ لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 37 عاما، برصاصة من مسافة قريبة جدا، بينما كانت تحاول الفرار بسيارتها من عناصر والجمارك الذين كانوا يحيطون بها.وتضاربت الروايات بشأن مقتل الامرأة حيث ادعى الفريق الحكومي وترامب بانها كانت تعيق الطريق في المدينة وعندما اقترب منها عناصر وكالة الهجرة والجمارك انطلقت بعجلتها وحاولت دهس وقتل احد العناصر قبل ان يطلق عليها النار، وكانت قد صدمته بالفعل وأصيب قبل ان ينجو باعجوبة.الا ان السلطات المحلية في الولاية ترفض اطلاق الاحكام المسبقة قبل اجراء التحقيقات اللازمة، خصوصا بعد منع السلطات الأمنية في الولاية من الوصول الى ملفات القضية، واقتصار الامر على التحقيق الفيدرالي.