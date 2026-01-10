الجيش السوري يعلن الانتهاء من تمشيط حي الشيخ مقصود

وأهابت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري بالمدنيين البقاء بمنازلهم وعدم الخروج، معللة ذلك باختباء عناصر تنظيم قسد وتنظيم PKK بينهم.وأضافت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري لـ " ": "يمكن لأهلنا المدنيين التواصل مع القوات العسكرية الموجودة في شوارع الحي من أجل أي طارئ أو إبلاغ عن تواجد عناصر التنظيم".وكانت قالت إن "عمليات التمشيط أجريت ببطء وبدرجة عالية من الحذر، بسبب اتخاذ عناصر قوات الديمقراطية "قسد" للمدنيين دروعا بشرية وتمركزهم داخل منازل الأهالي، ما يزيد من صعوبة العمل الميداني".وأشارت مصادر عسكرية إلى أن "فرق الهندسة فككت عشرات الألغام المزروعة في شوارع الحي، تمهيدا لدخول قوى الأمن الداخلي وتسلمها مهامها فور انتهاء عمليات التمشيط".ولفتت المصادر إلى أن "الجيش اعتقل عددا من عناصر قسد خلال العمليات"، مؤكدة أن "الخيار الوحيد المتاح أمام المسلحين المتبقين هو تسليم أنفسهم وسلاحهم لأقرب نقطة عسكرية مقابل ضمان حياتهم وسلامتهم".وكانت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في لشمال وشرق سوريا إلهام أحمد رحبت بمقترح لإعادة تموضع قواتها من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إلى شرق .وقالت أحمد في بيان على منصة "إكس" إن حماية المدنيين في الحيين "هي من أولوياتنا القصوى".وأضافت: "لذلك نرحب بعرض القوى الدولية الوسيطة بإعادة تموضع القوات الموجودة في شيخ مقصود الى شرق الفرات وذلك بشكل آمن شريطة أن يضمن وجود حماية كردية" لسكان الحيين بما يتوافق مع اتفاقية الأول من نيسان.ووقعت في نيسان 2025 اتفاقية مع قوات سوريا الديمقراطية وأسايش الحيين الكرديين، تضمنت أن الشيخ مقصود والأشرفية من أحياء مدينة حلب، ويتبعان لها إداريا، وتتحمل بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي "أسايش" مسؤولية حماية السكان المحليين، وتنسحب القوات العسكرية بأسلحتها من الحيين باتجاه منطقة شرق الفرات، مع منح الحيين حق التمثيل العادل والكامل ضمن مجلس محافظة حلب.