روبيو يكرر موقفه: الولايات المتحدة تدعم الشعب الإيراني

وكتب وزير الخارجية الأمريكي في منشور على شبكة X إن " تدعم الشعب الشجاع في ".وتشهد إيران منذ أواخر 2025 موجة احتجاجات واسعة ومستمرة، توسعت مطلع 2026 لتشمل عشرات المدن على خلفية أزمة اقتصادية خانقة وشعارات سياسية مناوئة للنظام.وعلى الصعيد متصل، حذر الرئيس الأمريكي من قمع المتظاهرين، بينما اتهمت إيران كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل بالمسؤولية عن تحويل الاحتجاجات السلمية إلى أعمال عنف.