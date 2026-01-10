الجيش الإيراني: نرصد تحركات العدو في المنطقة ومحاولات زعزعة الداخل



ـ دولي



أكد الجيش الإيراني، اليوم السبت، ان العدو الذي تلطخت يداه بدماء أبناء شعبنا في حربه الأخيرة يسعى بذريعة حماية الشعب الإيراني إلى إشعال الفتنة.





وذكر الجيش في بيان انه "سنقف حارسا لمصالح الوطن وأمنه في ظل محاولات زعزعة الأمن بدعم من الكيان الصهيوني والجماعات الإرهابية".



وتابع، انه "على شعبنا الواعي والمقاوم إلى التحلي باليقظة والوحدة الوطنية لإفشال هذه المؤامرات وإحباط أهداف العدو"، مشيرا الى انه "سنواصل رصد تحركات العدو في المنطقة وسنعمل لحماية المصالح الوطنية والبنى التحتية الاستراتيجية والممتلكات ".