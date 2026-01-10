الصفحة الرئيسية
ترامب يحسم جدل منح مادورو عفوا رئاسيا
بهلوي يدعو لاستمرار الاحتجاجات والسيطرة على مراكز المدني في ايران
دوليات
2026-01-10 | 04:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
308 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
دعا ولي
العهد
الإيراني السابق
رضا بهلوي
، المتظاهرين إلى مواصلة احتجاجاتهم ليلتي اليوم السبت وغدا الأحد والسيطرة على مراكز المدن، فيما حث عمال قطاعي الطاقة والنقل على بدء إضرابات شاملة.
وقال في رسالة وجهها إلى المتظاهرين، أشاد بهلوي بما وصفه بـ"شجاعتهم وصمودهم"، قائلاً إن "مشاركتهم الحاشدة شكلت ردا حاسما على التهديدات التي أطلقها قادة الجمهورية الإسلامية".
وأضاف ان "حجم المظاهرات هز النظام الحاكم وكشف عن هشاشة جهازه الأمني"، لافتا الى ان "المرحلة التالية من الحراك يجب أن تركز على التواجد المستمر في الشوارع والضغط الاقتصادي".
وأكد أن "قطع شرايين الجمهورية الإسلامية المالية سيشل قدرتها على مواصلة قمعها"، داعيا عمال قطاعات النقل والنفط والغاز وقطاع الطاقة إلى "بدء إضراب شامل على مستوى البلاد".
وحث بهلوي المتظاهرين "على النزول إلى الشوارع مجددا مساء اليوم السبت وغدا الأحد ابتداء من الساعة السادسة مساءً"، داعيا إياهم إلى "حمل الأعلام والرموز والصور الوطنية واستعادة الساحات العامة".
وشدد على أنه "لم يعد هدفنا مجرد النزول إلى الشوارع، بل الاستعداد للسيطرة على مراكز المدن والحفاظ عليها".
كما أعلن أنه "يستعد للعودة إلى
إيران
"، متعهدا "بالوقوف إلى جانب الشعب الإيراني في ما وصفه بانتصار
الثورة الوطنية
".
واضاف ان "هذه اللحظة تقترب بسرعة".
وفي وقت سابق قالت وكالة "فارس" الإيرانية إن "مسيرات احتجاجية "محدودة" شهدتها العاصمة
طهران
بعد دعوة
رضا بهلوي
للنزول إلى الشوارع يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أن عدد المشاركين كان "أقل بكثير" مقارنة بموجات الاحتجاج السابقة.
وفي خطاب موجه إلى الشعب الإيراني أمس الجمعة قال المرشد الأعلى
علي خامنئي
إن "هناك مثيرين للشغب يريدون إرضاء الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بتخريب الممتلكات العامة في بلادهم".
وأضاف: "إيران لن تتسامح مع المرتزقة الذين يعملون لصالح الأجانب"، داعيا المواطنين إلى "توحيد كل صفوفهم من أجل الانتصار على الأعداء".
من جانبه، اتهم
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
الولايات المتحدة
وإسرائيل بالوقوف خلف الاضطرابات الحالية في إيران.
وحذر مدعي طهران علي صالحي المشاركين في الاضطرابات من مواجهة عقوبة الإعدام إذا تسببوا في أضرار بالممتلكات العامة أو شاركوا في مواجهات مع قوى إنفاذ القانون والأمن.
وكانت شرارة الاضطرابات التي تشهدها إيران حاليا انطلقت نهاية كانون الاول 2025 احتجاجا على الأزمة الاقتصادية الحادة وتدهور قيمة العملة المحلية (الريال الإيراني) وتأثيرها على الأسعار. وسرعان ما تحولت التظاهرات في العديد من المدن إلى مواجهات مع قوات الأمن، وتبنت شعارات ذات طابع سياسي مناهض للنظام الحاكم.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
واشنطن: قلقون من استخدام إيران لحزب الله وميليشيات عراقية لقمع الاحتجاجات
08:04 | 2026-01-10
تقارير إيرانية معارضة: مسلحون عراقيون دخلوا الى ايران لمواجهة الاحتجاجات
04:15 | 2026-01-07
ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات في إيران
13:41 | 2026-01-06
العراق يدعو لاستئناف الجهود الدبلوماسية بين إيران والمجتمع الدولي
05:55 | 2025-12-12
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحذير من السفر غداً.. الطقس فقد الاستقرار والانجماد والامطار والاتربة قادمة
محليات
32.15%
09:54 | 2026-01-08
تحذير من السفر غداً.. الطقس فقد الاستقرار والانجماد والامطار والاتربة قادمة
09:54 | 2026-01-08
استعدوا من اليوم.. العراق يستقبل موجة جديدة تستمر حتى الثلاثاء
محليات
28.42%
00:50 | 2026-01-09
استعدوا من اليوم.. العراق يستقبل موجة جديدة تستمر حتى الثلاثاء
00:50 | 2026-01-09
مع بداية الأسبوع.. انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
22.56%
02:37 | 2026-01-10
مع بداية الأسبوع.. انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
02:37 | 2026-01-10
شهداء وفوضى في طهران.. التلفزيون الإيراني يكشف تفاصيل ما جرى ليلة أمس
دوليات
16.88%
06:23 | 2026-01-09
شهداء وفوضى في طهران.. التلفزيون الإيراني يكشف تفاصيل ما جرى ليلة أمس
06:23 | 2026-01-09
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
الأكثر مشاهدة
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
اخترنا لك
سوريا.. الجيش يعلن وقف العمليات العسكرية في حلب و"قسد" تنفي
08:12 | 2026-01-10
واشنطن: قلقون من استخدام إيران لحزب الله وميليشيات عراقية لقمع الاحتجاجات
08:04 | 2026-01-10
ما قصة دبوس "ترامب السعيد"؟
05:09 | 2026-01-10
تركيا: خصوم إيران يتلاعبون بالاحتجاجات من الخارج
05:01 | 2026-01-10
المرصد السوري يؤكد استمرار تصاعد الاشتباكات في حلب
04:14 | 2026-01-10
الجيش الإيراني: نرصد تحركات العدو في المنطقة ومحاولات زعزعة الداخل
03:32 | 2026-01-10
