بهلوي يدعو لاستمرار الاحتجاجات والسيطرة على مراكز المدني في ايران

وقال في رسالة وجهها إلى المتظاهرين، أشاد بهلوي بما وصفه بـ"شجاعتهم وصمودهم"، قائلاً إن "مشاركتهم الحاشدة شكلت ردا حاسما على التهديدات التي أطلقها قادة الجمهورية الإسلامية".وأضاف ان "حجم المظاهرات هز النظام الحاكم وكشف عن هشاشة جهازه الأمني"، لافتا الى ان "المرحلة التالية من الحراك يجب أن تركز على التواجد المستمر في الشوارع والضغط الاقتصادي".وأكد أن "قطع شرايين الجمهورية الإسلامية المالية سيشل قدرتها على مواصلة قمعها"، داعيا عمال قطاعات النقل والنفط والغاز وقطاع الطاقة إلى "بدء إضراب شامل على مستوى البلاد".وحث بهلوي المتظاهرين "على النزول إلى الشوارع مجددا مساء اليوم السبت وغدا الأحد ابتداء من الساعة السادسة مساءً"، داعيا إياهم إلى "حمل الأعلام والرموز والصور الوطنية واستعادة الساحات العامة".وشدد على أنه "لم يعد هدفنا مجرد النزول إلى الشوارع، بل الاستعداد للسيطرة على مراكز المدن والحفاظ عليها".كما أعلن أنه "يستعد للعودة إلى "، متعهدا "بالوقوف إلى جانب الشعب الإيراني في ما وصفه بانتصار ".واضاف ان "هذه اللحظة تقترب بسرعة".وفي وقت سابق قالت وكالة "فارس" الإيرانية إن "مسيرات احتجاجية "محدودة" شهدتها العاصمة بعد دعوة للنزول إلى الشوارع يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أن عدد المشاركين كان "أقل بكثير" مقارنة بموجات الاحتجاج السابقة.وفي خطاب موجه إلى الشعب الإيراني أمس الجمعة قال المرشد الأعلى إن "هناك مثيرين للشغب يريدون إرضاء الرئيس الأمريكي بتخريب الممتلكات العامة في بلادهم".وأضاف: "إيران لن تتسامح مع المرتزقة الذين يعملون لصالح الأجانب"، داعيا المواطنين إلى "توحيد كل صفوفهم من أجل الانتصار على الأعداء".من جانبه، اتهم وإسرائيل بالوقوف خلف الاضطرابات الحالية في إيران.وحذر مدعي طهران علي صالحي المشاركين في الاضطرابات من مواجهة عقوبة الإعدام إذا تسببوا في أضرار بالممتلكات العامة أو شاركوا في مواجهات مع قوى إنفاذ القانون والأمن.وكانت شرارة الاضطرابات التي تشهدها إيران حاليا انطلقت نهاية كانون الاول 2025 احتجاجا على الأزمة الاقتصادية الحادة وتدهور قيمة العملة المحلية (الريال الإيراني) وتأثيرها على الأسعار. وسرعان ما تحولت التظاهرات في العديد من المدن إلى مواجهات مع قوات الأمن، وتبنت شعارات ذات طابع سياسي مناهض للنظام الحاكم.