المرصد السوري يؤكد استمرار تصاعد الاشتباكات في حلب



ـ دولي



أكد ، اليوم السبت، استمرار الاشتباكات بين قوات قسد وقوات جيش الشرع في حي الأشرفية بحلب.





وذكر المرصد في بيان، ان "5 أفراد من الأسايش فجروا أنفسهم بمجموعات من قوات جيش الشرع بحي الشيخ مقصود في حلب دون معلومات مؤكدة عن عدد القتلى الاخرين".



وأكدت وكالة رويترز عن مصادر أمنية سوري تواجد نحو 300 عنصر من قوات قسد كانوا في حي الشيخ مقصود بحلب صباح اليوم.