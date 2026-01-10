تركيا: خصوم إيران يتلاعبون بالاحتجاجات من الخارج

وقال فيدان ردا على سؤال حول الأحداث في ، خلال مقابلة مباشرة على قناة "تي آر تي خبر" التركية الرسمية إن "جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) لا يخفي ذلك، وأنه دعا الشعب الإيراني صراحة إلى عبر حساباته على الإنترنت".وأشار إلى أن "دعوات مماثلة قد صدرت سابقا، لكن الشعب الإيراني في تلك الفترات كان يضع خلافاته جانبا ويتوحد في مواجهة هجوم العدو".وأضاف: "لكن هنا، في ظل غياب الحرب، وفي ظل وجود مشاكل حقيقية أخرى تثير ردود فعل، نرى أن تحاول استغلال هذا الوضع، وهذا، بالطبع، يوجه رسالة قوية جدا للنظام، وأنا على يقين من أن النظام سيُصغي إليها".وأشار إلى أن الرئيس الإيراني أدلى أيضا بتصريحات في هذا الإطار، مضيفا: "لكنني أرى بشكل قاطع أن النتيجة التي تنتظرها إسرائيل لن تتحقق، فالشعب الإيراني يعرف جيدا لأي قضية، ولصالح من، وبأي قدر سيعبر عن رد فعله".وأكد فيدان على أن إيران باتت بحاجة إلى الدخول في "مصالحة وتعاون حقيقيين مع دول المنطقة".وتابع وزير الخارجية التركي: "إيران بحاجة فعلا إلى بذل جهد صادق وحقيقي في هذا الشأن، يجب عليها أن تفهم هذه الحقائق، ليس صحيحا أن العالم كله سيلتفت إلى منظوركم وحدكم، لكل طرف حقائقه، ويجب أن نتمكن من الالتقاء في نقطة مشتركة بين هذه الحقائق".