ما قصة دبوس "ترامب السعيد"؟

وقد ظهر وهو يرتدي هذه الزينة الجديدة بجانب دبوس العلم الأمريكي المعتاد خلال اجتماع عقد في في 9 كانون الثاني الحالي، لمناقشة استئناف إنتاج النفط الفنزويلي، والنزاع في أوكرانيا، وإمكانية السيطرة على .لكن الدبوس اللامع الجديد لفت الأنظار خلال الاجتماع الذي كان يسوده جو من الجدية.وعندما سأله أحد الصحفيين عن ماهيته، قال ترامب إنه دبوس "ترامب سعيد"، مما أثار ضحكا بين مسؤولي قطاع النفط والإدارة في .وقال ترامب، وهو يشير إلى طية صدر سترته أمام الكاميرات: "أعطاني أحدهم هذا. هل تعرفون ما هذا؟ يسمى هذا "ترامب السعيد".وأضاف: "وبالنظر إلى أنني لا أشعر بالسعادة أبدا، ولن أشعر بالرضا أبدا حتى نجعل عظيمة من جديد، إلا أننا نقترب كثيرا من ذلك، صدقوني".