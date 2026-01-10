واشنطن: قلقون من استخدام إيران لحزب الله وميليشيات عراقية لقمع الاحتجاجات

وقالت الخارجية الأميركية، في بيان نُشر باللغة الفارسية، إن " تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن استخدمت عناصر من وميليشيات عراقية لقمع الاحتجاجات السلمية".ويوم امس، قال الرئيس الأميركي إن تواجه “ورطة كبيرة”، مؤكداً أنه يراقب الأوضاع داخل البلاد عن كثب في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية، محذّراً من استخدام العنف ضد المتظاهرين.وأضاف في كلمة له: “الناس يستولون على المدن، وأنا أراقب الوضع في إيران عن كثب، وسأتدخل عندما يبدأون بقتل الناس”، مشدداً على أن أي اعتداء على المحتجين سيقابل برد قوي من جانب الولايات المتحدة.وأوضح الرئيس الأميركي أن التدخل المحتمل لا يعني بالضرورة إرسال قوات برية، لكنه أكد أن قادرة على توجيه ضربات “قوية جداً وفي المكان الذي يؤلمهم”، في إشارة إلى خيارات عسكرية أو اقتصادية حاسمة.