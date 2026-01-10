وقال الجيش السوري: "سنبدأ بتسليم جميع المرافق الصحية والحكومية إلى مؤسسات الدولة، وننسحب تدريجياً من شوارع حي الشيخ مقصود"، مشيراً إلى أنّه "سيتم ترحيل مسلحي تنظيم قسد، المتحصنين في مشفى ياسين باتجاه مدينة الطبقة مع سحب أسلحتهم".بدورها، نفت "قسد" إعلان وقف النار في حي الشيخ مقصود بحلب، قائلة: "نؤكد بشكل قاطع أنّ هذه الادعاءات كاذبة جملة وتفصيلاً، إذ لا تزال مليشيات حكومة دمشق تواصل قصف مشفى "خالد فجر" المدني بالدبابات والطيران المسيّر، مما أدى إلى إصابة العديد من المدنيين بجروح، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية".