ارتفاع عدد ضحايا الأمن الإيراني جراء الاضطرابات في قم ومشهد

وذكرت في أخبار عاجلة أن 7 من رجال الأمن وقعوا ضحايا على خلفية الاضطرابات الأخيرة في مدينة مشهد شمال شرق تبعهم اثنان آخران من الشرطة بعد تلقيهما أكثر من 40 طعنة سكين على يد مثيري الشغب في الإيرانية.من جهتها، أفادت بأن "العاصمة شهدت هدوءًا نسبيًا وانخفاضًا ملحوظًا في وتيرة الشغب، حيث تراجعت حدة الاضطرابات بشكل كبير مقارنة بالليلة السابقة".وأضافت الوكالة أنه "تم تسجيل حالات شغب محدودة جدًا في طهران، فيما ساد الهدوء معظم أنحاء العاصمة، بفضل انتشار القوات الأمنية".وفي السياق ذاته، أصدر الإيراني، موحدي ، توجيهًا بالنظر العاجل في قضايا الموقوفين على خلفية أحداث الشغب، داعيًا إلى معالجة هذه الملفات عبر شُعب قضائية خاصة وبصورة عاجلة وخارج الترتيب المعتاد، مع الالتزام بالعدالة والإنصاف، وإحالتهم إلى المحاكم فور صدور لوائح الاتهام.