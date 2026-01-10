Alsumaria Tv
ارتفاع عدد ضحايا الأمن الإيراني جراء الاضطرابات في قم ومشهد

دوليات

2026-01-10 | 09:36
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ارتفاع عدد ضحايا الأمن الإيراني جراء الاضطرابات في قم ومشهد
329 شوهد

أفادت قناة العالم الإيرانية، بوقوع 9 ضحايا من رجال الأمن على خلفية الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها مدينتا قم ومشهد.

وذكرت في أخبار عاجلة أن 7 من رجال الأمن وقعوا ضحايا على خلفية الاضطرابات الأخيرة في مدينة مشهد شمال شرق إيران تبعهم اثنان آخران من الشرطة بعد تلقيهما أكثر من 40 طعنة سكين على يد مثيري الشغب في محافظة قم الإيرانية.

من جهتها، أفادت وكالة فارس بأن "العاصمة طهران شهدت هدوءًا نسبيًا وانخفاضًا ملحوظًا في وتيرة الشغب، حيث تراجعت حدة الاضطرابات بشكل كبير مقارنة بالليلة السابقة".

وأضافت الوكالة أنه "تم تسجيل حالات شغب محدودة جدًا في طهران، فيما ساد الهدوء معظم أنحاء العاصمة، بفضل انتشار القوات الأمنية".

وفي السياق ذاته، أصدر النائب العام الإيراني، موحدي آزاد، توجيهًا بالنظر العاجل في قضايا الموقوفين على خلفية أحداث الشغب، داعيًا إلى معالجة هذه الملفات عبر شُعب قضائية خاصة وبصورة عاجلة وخارج الترتيب المعتاد، مع الالتزام بالعدالة والإنصاف، وإحالتهم إلى المحاكم فور صدور لوائح الاتهام.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب سواحل إندونيسيا
11:13 | 2026-01-10
موسكو تشهد أعنف عاصفة ثلجية منذ نصف قرن.. شلل للحركة بالكامل
11:12 | 2026-01-10
لبنان يعلن عودة أكثر من نصف مليون لاجئ سوري خلال 2025
10:44 | 2026-01-10
سوريا.. الجيش يعلن وقف العمليات العسكرية في حلب و"قسد" تنفي
08:12 | 2026-01-10
واشنطن: قلقون من استخدام إيران لحزب الله وميليشيات عراقية لقمع الاحتجاجات
08:04 | 2026-01-10
ما قصة دبوس "ترامب السعيد"؟
05:09 | 2026-01-10

