لبنان يعلن عودة أكثر من نصف مليون لاجئ سوري خلال 2025
دوليات
2026-01-10 | 10:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3 شوهد
أعلنت وزيرة
الشؤون الاجتماعية
اللبنانية
حنين
السيد، عودة أكثر من 500 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم خلال العام 2025، مؤكدة أن
بيروت
ستواصل تنفيذ خطة العودة المنظمة بالتنسيق مع دمشق.
وقالت في منشور عبر منصة "إكس" إن 501,603 نازحين سوريين غادروا
لبنان
فعليا العام الماضي "بطريقة آمنة ومستدامة"، استنادا إلى بيانات
المديرية العامة للأمن العام
اللبناني، ما انعكس بشطب أسمائهم من سجلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأوضحت الوزيرة السيد أن هذا التطور يشكل، وفق تعبيرها، "إنجازا غير مسبوق" نتيجة عمل حكومي منظم وسياسة واضحة في ملف النزوح، مشيرة إلى أن
اللجنة الحكومية
المعنية ستواصل خلال عام 2026 متابعة تنفيذ العودة المنظمة والمستدامة.
وشددت على أن هذه العودة ستجري بالتنسيق مع
الحكومة السورية
والشركاء الدوليين "بما يحفظ كرامة العائدين ويخدم المصلحة الوطنية
اللبنانية
".
وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قدرت في منتصف 2025 عدد السوريين
المقيمين
في لبنان بحوالي 1.4 / 1.5 مليون، بينهم أقل من 800 ألف مسجلين رسميا كلاجئين، والبقية خارج سجلاتها.
