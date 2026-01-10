لبنان يعلن عودة أكثر من نصف مليون لاجئ سوري خلال 2025

وقالت في منشور عبر منصة "إكس" إن 501,603 نازحين سوريين غادروا فعليا العام الماضي "بطريقة آمنة ومستدامة"، استنادا إلى بيانات اللبناني، ما انعكس بشطب أسمائهم من سجلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.وأوضحت الوزيرة السيد أن هذا التطور يشكل، وفق تعبيرها، "إنجازا غير مسبوق" نتيجة عمل حكومي منظم وسياسة واضحة في ملف النزوح، مشيرة إلى أن المعنية ستواصل خلال عام 2026 متابعة تنفيذ العودة المنظمة والمستدامة.وشددت على أن هذه العودة ستجري بالتنسيق مع والشركاء الدوليين "بما يحفظ كرامة العائدين ويخدم المصلحة الوطنية ".وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قدرت في منتصف 2025 عدد السوريين في لبنان بحوالي 1.4 / 1.5 مليون، بينهم أقل من 800 ألف مسجلين رسميا كلاجئين، والبقية خارج سجلاتها.