زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب سواحل إندونيسيا

وبحسب معلومات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، فإن الزلزال وقع ظهر اليوم، على بعد 240 كيلومترا مدينة .وأشارت الهيئة إلى أن كان على عمق 76 كيلومترا.ولم ترد بعد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار. ولم يصدر أي تحذير من تسونامي محتمل.