موسكو تشهد أعنف عاصفة ثلجية منذ نصف قرن.. شلل للحركة بالكامل

وأفاد يفغيني تيشكوفيتس، كبير المتخصصين في المركز، بأن كمية الهطول المطري بلغت 22 ملم خلال 24 ساعة فقط، ما يعادل 42% من المعدل الشهري المعتاد لشهر يناير، مسجلة رقما قياسيا جديدا للـ9 من يناير يتجاوز الرقم السابق المسجل عام 1976 والبالغ 12.9 ملم.وأوضح تيشكوفيتس أن العاصفة كانت على بعد ملليمتر واحد فقط من مساواة الرقم القياسي اليومي لكامل شهر يناير، الذي ما زال صامدا منذ عام 1970، مؤكدا أن لم تشهد "جحيما ثلجيا" بهذه الحدة في منتصف منذ 56 عاما.وبلغ ارتفاع الثلوج المتراكمة حديثا في العاصمة 23 سنتيمترا في المتوسط خلال يوم واحد، بينما سجلت بعض مناطق موسكو الكبرى معدلات أعلى، حيث بلغت في فنوكوفو 32 ملم، فيما حطمت منطقة دولغوبرودني الرقم القياسي الإقليمي بـ 33 ملم، أي ما يعادل 62% من المعدل الشهري.كما سجلت مدينتا كولومنا وموجايسك في إقليم موسكو كميات "غير مسبوقة" من تساقط الثلوج، وفق ما أشار إليه خبراء الأرصاد الجوية.وأشار المركز إلى أن حدة العاصفة بدأت تخف تدريجيا منذ ليلة الجمعة، حيث سقط ملليمتران إضافيان من الثلوج الخفيفة قبيل ساعات الصباح.