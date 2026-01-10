ستة قتلى بإطلاق نار في ولاية ميسيسيبي

وقال مأمور إيدي سكوت في منشور على موقع " " إن "حياة عدد من الأبرياء" فقدت "بسبب العنف" في بلدة الواقعة قرب حدود .وأضاف في تصريحات صحفية أن ستة أشخاص قتلوا في ثلاثة مواقع مختلفة.وأوضح سكوت أن هناك مشتبها به واحدا قيد الاحتجاز، مؤكدا عدم وجود أي تهديد حالي للمجتمع، ودعا المواطنين إلى الدعاء للضحايا وعائلاتهم، مشيرا إلى أن جهات إنفاذ القانون تواصل التحقيق في ملابسات الحادث.ولم يكشف مكتب مأمور المقاطعة عن تفاصيل إضافية حتى صباح اليوم، لكنه أعلن عزمه عقد مؤتمر صحفي لاحقا لتقديم معلومات محدثة حول القضية.