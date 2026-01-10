حماس اتخذت القرار رسمياً: حل جميع الهيئات الحكومية وتسليمها للجنة مستقلة

وقال قاسم في بيان: "حماس مستعدة لتسهيل جميع التفاصيل المتعلقة باستلام اللجنة مهامها ودعم نجاحها". ودعا إلى "الإسراع في تشكيلها وبدء عملها على الأرض في أقرب وقت".يأتي هذا الإعلان في سياق الاتفاق الذي أعلنته الفصائل الفلسطينية في 24 أكتوبر الماضي خلال اجتماع في القاهرة، والقاضي بتسليم إدارة قطاع إلى "لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع من المستقلين والخبراء(تكنوقراط) ".