"نحن قادمون".. رسائل تهديد تثير الذعر في إسرائيل

وأفادت وسائل إعلام صهيونية، بأن "إسرائيليين تلقوا رسائل نصية قصيرة مصدرها الظاهر رقم بريطاني، حملت تهديداً باللغة جاء فيه: "نحن قادمون، انظروا إلى السماء عند منتصف الليل"، في تلميح لهجمات صاروخية محتملة.وذكرت القناة 12 أن "هذه الرسائل جاءت بعد أقل من أسبوع على رسائل مشابهة وُصفت بأنها "الفرصة الأخيرة للنجاة"، وأُرفقت بمعلومات شخصية لمستلمين".ورجّح خبراء أن "تكون الرسائل جزءاً من حرب نفسية وتضليل إعلامي تقف خلفه جهات إيرانية، فيما أكدت للأمن السيبراني الإسرائيلية أن الأمر لا يتعدى محاولة لبث الذعر".وتزامن إرسال الرسائل مع مزاعم عن اختراق حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تعود لشخصيات صهيونية بارزة، من بينها رئيس تساحي برافرمان، ورئيس الوزراء السابق ، ووزيرة العدل السابقة أييليت شاكيد.وأعلنت مجموعة قرصنة إيرانية تُدعى "حنظلة" مسؤوليتها عن تلك الاختراقات، ونشرت مواد قالت إنها استُخرجت من حسابات الشخصيات المستهدفة.