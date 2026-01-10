الصفحة الرئيسية
ترامب بشأن إيران: تتطلع للحرية ربما بشكل غير مسبوق
"نحن قادمون".. رسائل تهديد تثير الذعر في إسرائيل
دوليات
2026-01-10 | 12:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
955 شوهد
أثارت رسائل تهديد غامضة، اليوم السبت، حالة من الذعر في الكيان الصهيوني بعد وصولها إلى عدد كبير من المواطنين، متضمنة عبارات توحي بهجوم وشيك.
وأفادت وسائل إعلام صهيونية، بأن "إسرائيليين تلقوا رسائل نصية قصيرة مصدرها الظاهر رقم بريطاني، حملت تهديداً باللغة
الإنجليزية
جاء فيه: "نحن قادمون، انظروا إلى السماء عند منتصف الليل"، في تلميح لهجمات صاروخية محتملة.
وذكرت القناة 12 أن "هذه الرسائل جاءت بعد أقل من أسبوع على رسائل مشابهة وُصفت بأنها "الفرصة الأخيرة للنجاة"، وأُرفقت بمعلومات شخصية لمستلمين".
ورجّح خبراء أن "تكون الرسائل جزءاً من حرب نفسية وتضليل إعلامي تقف خلفه جهات إيرانية، فيما أكدت
الهيئة الوطنية
للأمن السيبراني الإسرائيلية أن الأمر لا يتعدى محاولة لبث الذعر".
وتزامن إرسال الرسائل مع مزاعم عن اختراق حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تعود لشخصيات صهيونية بارزة، من بينها رئيس
ديوان
مكتب رئيس الوزراء
تساحي برافرمان، ورئيس الوزراء السابق
نفتالي بينيت
، ووزيرة العدل السابقة أييليت شاكيد.
وأعلنت مجموعة قرصنة إيرانية تُدعى "حنظلة" مسؤوليتها عن تلك الاختراقات، ونشرت مواد قالت إنها استُخرجت من حسابات الشخصيات المستهدفة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
