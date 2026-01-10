الاتحاد الأوروبي يدين "قمع" الاحتجاجات في إيران

وجاء في منشور لفون دير لاين: "إن خطوات النساء والرجال الإيرانيين المطالبين بالحرية يتردّد صداها في شوارع وفي مدن حول العالم".وأضافت: "حرية الكلام وحرية التجمّع وحرية السفر وقبل كل شيء العيش بحرية. أوروبا تدعمهم بالكامل".وأكدت: "نحن ندين بشكل لا لبس فيه القمع العنيف لهذه التظاهرات المشروعة"، معتبرة أن التاريخ سيحاسب المسؤولين عنه.وانتشرت احتجاجات في ‌معظم أنحاء منذ 28 الأول 2025، وبدأت كرد فعل على ارتفاع التضخم، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا.