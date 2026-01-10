Alsumaria Tv
المبعوث الأمريكي إلى سوريا يدعو لضبط النفس في حلب

دوليات

2026-01-10 | 12:44
المصدر:
روسيا اليوم
أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك بعد لقاء جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق بحثا خلاله التطورات في مدينة حلب والمسار الأوسع للمرحلة الانتقالية في سوريا.

وأشار باراك إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن هذه اللحظة تشكل فرصة محورية لبناء سوريا جديدة تكون دولة موحدة تعامل جميع الطوائف باحترام وكرامة.

وأكد المبعوث الأمريكي دعم واشنطن للمرحلة الانتقالية التاريخية في سوريا، مشيدا بجهود السلطات السورية برئاسة الشرع لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات الوطنية، كما شدد على التزام الحكومة السورية مجددا باتفاقية الاندماج الموقعة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مارس 2025.

ولفت باراك إلى أن التطورات الأخيرة في حلب تثير قلقا بالغا وتشكل تحديا لبنود الاتفاقية، داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف الأعمال العدائية فورا والعودة إلى الحوار لتجنب التصعيد.
