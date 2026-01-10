المبعوث الأمريكي إلى سوريا يدعو لضبط النفس في حلب

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي يرى أن هذه اللحظة تشكل فرصة محورية لبناء جديدة تكون دولة موحدة تعامل جميع الطوائف باحترام وكرامة.وأكد المبعوث الأمريكي دعم للمرحلة الانتقالية التاريخية في سوريا، مشيدا بجهود السلطات السورية برئاسة الشرع لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات الوطنية، كما شدد على التزام مجددا باتفاقية الاندماج الموقعة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مارس 2025.ولفت باراك إلى أن التطورات الأخيرة في حلب تثير قلقا بالغا وتشكل تحديا لبنود الاتفاقية، داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف الأعمال العدائية فورا والعودة إلى الحوار لتجنب التصعيد.