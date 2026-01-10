ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يخص عائدات نفط فنزويلا

وقع الرئيس الأمريكي ، السبت، أمرا تنفيذيا بإعلان وطنية لحماية عائدات نفط فنزويلا.

وقال ، "الرئيس يوقع أمرا تنفيذيا بإعلان وطنية لحماية عائدات نفط فنزويلا بحسابات ".

وكان مرر، قبل أيام، يمنع من مواصلة العمليات العسكرية ضد فنزويلا دون موافقة .



وكان ترامب، أعلن بداية شهر كانون الثاني الحالي، شن ضربات على فنزويلا، معلنا "اعتقال وترحيل" الرئيس وزوجته سيليا فلوريس خارج البلاد، وقد نُقل الزوجان إلى واحتُجزا في سجن بروكلين بجنوب .



ومثل مادورو وزوجته أمام للمنطقة الجنوبية لولاية نيويورك في 5 كانون الثاني الحالي، حيث وُجهت إليهما تهم بالضلوع في تجارة ، وفقا للسلطات الأمريكية، وقد أعلن كل منهما عدم اعترافه بالذنب في التهم الموجهة إليهما.