باكستان تعلن نجاح اختبار صاروخ جديد

وأشار البيان إلى أن "التمرين الذي شهد حضوره قائد أسطول باكستان، تضمن إطلاق صاروخ إل واي – 80 (إن) من نظام إطلاق عمودي لمسافة طويلة، مؤكدا فعالية أنظمة الدفاع الجوي الحديثة للبحرية "، بحسب قناة "جيو نيوز".وأضاف البيان أن "الصاروخ نجح في استهداف وإسقاط هدف جوي "مظهرا قدرة البحرية الباكستانية القوية على الدفاع الجوي".كما "نجحت البحرية في إصابة أهداف سطحية باستخدام مسيرات مسلحة، ما يعكس قدرتها على الضربات الدقيقة في العمليات البحرية المعاصرة".وأوضح البيان أن "المسيرات المسلحة نجحت في استهداف وتدمير الأهداف السطحية، ما يبرز فعاليتها في الحرب البحرية الحديثة".