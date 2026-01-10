الصفحة الرئيسية
مسؤولون أمريكيون يدرسون خططا لضربات محتملة على إيران
دوليات
2026-01-10 | 14:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
249 شوهد
نقلت
صحيفة وول ستريت جورنال
، عن مسؤولين أمريكيين، أن سلطات بلادهم تناقش خطط الضربات المحتملة على
إيران
، بما في ذلك الأهداف المحتملة.
ويأتي ذلك على خلفية تهديدات بهذا الشأن من جانب الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
.
وقالت الصحيفة: "أجرى مسؤولون من
إدارة ترامب
مناقشات تمهيدية حول كيفية شن هجوم على
إيران
إذا لزم الأمر.. بما في ذلك تحديد المنشآت التي يمكن استهدافها".
ووفقا للصحيفة، أحد الخيارات المطروحة هو شن سلسلة واسعة النطاق من الغارات الجوية على عدد من الأهداف العسكرية في إيران.
وفي الوقت نفسه، صرحت مصادر وفق الصحيفة بأن المناقشات كانت في إطار التخطيط المعتاد، ولم تكن هناك أي مؤشرات على أن الإضرابات ستنفذ بالفعل.
وأشار المسؤولون أيضا إلى أنه لم يتم نشر أي أفراد أو معدات عسكرية استعدادا للهجوم. وأكدوا أنه لا يوجد إجماع حتى الآن في
الولايات المتحدة
بشأن الضربات المحتملة ضد إيران.
وسبق أن حذر
ترامب
السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قيامها بقتل المتظاهرين، وفي يوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي استعداد الولايات المتحدة "لمساعدة" إيران.
وانتشرت احتجاجات في معظم أنحاء إيران منذ 28 الأول 2025، وبدأت كرد فعل على ارتفاع التضخم، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا.
واتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات، وأفادت تقارير بمقتل 50 محتجا و15 من أفراد الأمن وإلقاء القبض على نحو 2300 آخرين.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
