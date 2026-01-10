مسؤولون أمريكيون يدرسون خططا لضربات محتملة على إيران

نقلت ، عن مسؤولين أمريكيين، أن سلطات بلادهم تناقش خطط الضربات المحتملة على ، بما في ذلك الأهداف المحتملة.







وقالت الصحيفة: "أجرى مسؤولون من مناقشات تمهيدية حول كيفية شن هجوم على إذا لزم الأمر.. بما في ذلك تحديد المنشآت التي يمكن استهدافها".



ووفقا للصحيفة، أحد الخيارات المطروحة هو شن سلسلة واسعة النطاق من الغارات الجوية على عدد من الأهداف العسكرية في إيران.



وفي الوقت نفسه، صرحت مصادر وفق الصحيفة بأن المناقشات كانت في إطار التخطيط المعتاد، ولم تكن هناك أي مؤشرات على أن الإضرابات ستنفذ بالفعل.



وأشار المسؤولون أيضا إلى أنه لم يتم نشر أي أفراد أو معدات عسكرية استعدادا للهجوم. وأكدوا أنه لا يوجد إجماع حتى الآن في بشأن الضربات المحتملة ضد إيران.



ويأتي ذلك على خلفية تهديدات بهذا الشأن من جانب الرئيس الأمريكي .وسبق أن حذر السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قيامها بقتل المتظاهرين، وفي يوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي استعداد الولايات المتحدة "لمساعدة" إيران.

وانتشرت احتجاجات في ‌معظم أنحاء إيران منذ 28 الأول 2025، وبدأت كرد فعل على ارتفاع التضخم، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا.

واتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات، وأفادت تقارير بمقتل 50 محتجا و15 من أفراد الأمن وإلقاء القبض على نحو 2300 آخرين.