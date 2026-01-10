سوريا.. اندلاع حريق كبير بأنابيب نقل النفط في ريف حمص

اندلع حريق كبير، مساء السبت، بأنابيب نقل النفط في ريف الشرقي في .

وقال الدفاع المدني السوري، "اندلاع حريق كبير في أنابيب نقل النفط شرقي منطقة الفرقلس في ريف الشرقي".

وتشهد ، منذ أيام، اشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في حلب، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.